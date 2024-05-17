Колумнист Вейхерт: российский подход к изготовлению танков результативнее
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Производство по разработкам западных изготовителей требует огромных затрат.
Российская стратегия создания танков оказалась намного результативнее западной. Таким мнением в своей статье для для The National Interest поделился американский журналист Брэндон Вейхерт.
Он рассказал, что созданный в советское время танк Т-72 — модернизированный сейчас до Т-72БМ3 — активно используется в зоне специальной военной операции на Украине. Усовершенствование позволило сделать изготовление техники менее затратным, однако при этом танк стал более эффективным.
«Эти танки иллюстрируют российскую стратегию использования в боевых действиях экономически эффективной, легко обслуживаемой и серийно производимой бронетехники», — написал колумнист.
Вейхерт назвал Т-72 «лучшим в мире» и также отметил, что он доступен для массового изготовления, прост в обслуживании и производителен на поле боя в отличие от техники западных противников, которые скорее будут использовать «более сложные, малочисленные и труднозаменяемые» танки, например, такие, как немецкие Leopard и американские Abrams.
Кроме того, журналист добавил, что производство по разработкам западных изготовителей требует огромных денежных затрат.
Так, Вейхерт уверен, что «простое побеждает в гонке», а российские инженеры взяли под контроль «этот особый код».
«Американцы и их союзники, к сожалению, похоже, идут другим путем. В какой-то момент Запад поймет, что это неудачный выбор», — считает он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танки Т-72 разгромили ВСУ на авдеевском направлении.
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