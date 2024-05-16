Танки Т-72 разгромили ВСУ на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 46 0

Украинские боевики предприняли очередную неудачную попытку контратаки.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи танков Т-72 разгромили ВСУ на авдеевском направлении

На авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытых позиций отразили очередную неудачную попытку ВСУ контратаковать позиции Вооруженных Сил России.

Военнослужащие получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов и, прибыв на заранее подготовленные огневые позиции, оперативно навели боевые машины на цель. Осколочно-фугасными снарядами на дальности до десяти километров успешно поразили район продвижения бронетехники националистов.

Огонь танкисты наносили по целям на упреждение с постоянной корректировкой и контролем поражений целей операторами расчетов БПЛА, что позволило остановить и развернуть колонну бронетехники противника.

Российские «Тюльпаны» уничтожили позиции ВСУ над Старомайорским

Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили укрепленные позиции и заглубленные пункты управления ВСУ в районе села Старомайорское на южнодонецком направлении специальной военной операции.

Обладая особой мощностью, расчеты «Тюльпанов» уничтожают укрепленные опорные пункты, а также бронетехнику противника. Для стрельбы применяются боеприпасы нескольких видов, в том числе с используются активно-реактивные снаряды, которые позволяют уничтожать выявленные цели на расстоянии до 20 километров.

Добравшись до огневой позиции, экипаж сразу начинает подготовку миномета к стрельбе, артиллеристы работают быстро и слаженно. Крупнокалиберный снаряд пробивает три метра бетона. Сейчас все основные цели этого подразделения — в южной части села Старомайорское на Времевском участке фронта, где противник создал хорошо укрепленные долговременные оборонительные сооружения.

Первый выстрел «Тюльпана», как правило, пристрелочный, второй — на поражение. Сейчас у артиллеристов в день по три-четыре выезда. Отстрелявшись, бойцы максимально быстро сворачиваются и возвращается в укрытие — гигантский миномет легко засечь с воздуха, но артиллеристы ведут с ударными и разведывательными беспилотниками врага успешную борьбу.

Тема:
Спецоперация
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