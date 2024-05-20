Полномочия президента Ирана после гибели Раиси получит Мохаммад Мохбер

Он будет исполнять его обязанности в течение 50 дней.
Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство ISNA.
Согласно Конституции Ирана, он будет исполнять обязанности в течение 50 дней до новых президентских выборов.
Сами выборы могут пройти уже в июне–июле. Кроме того, правительство Ирана заверило, что будет функционировать без сбоев.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. В результате крушения воздушного судна погибли как минимум восемь человек, которые находились на борту. На месте ЧП работают специалисты, проводятся работы по опознанию тел.
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