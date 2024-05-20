США ответили на заявления Ирана о связи санкций с крушением вертолета с Раиси

NBC: в США не видят признаков вмешательства других стран в гибель Раиси
Фото: Reuters / West Asia News Agency
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Прежде в республике уже назвали возможную причину аварии.
В Белом доме не видят признаков вмешательства других стран в крушение вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации лидера США Джо Байдена.
«Совсем никакого иностранного вмешательства», — сказал чиновник.
Вместе с тем он назвал «смешными» сообщения о том, что трагедия произошла из-за санкций США, которые запретили поставку запчастей для вертолетов в Иране. В результате это привело к износу двигателя машины, на которой летел Раиси, и падению. В частности, об этом заявлял бывший глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.
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Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.
Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранский посол назвал возможную причину крушения вертолета с президентом Раиси.
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