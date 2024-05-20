«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 1 115 0

Экс-подполковник США: гибель Ибрахима Раиси кажется интересным совпадением

Фото, видео: Reuters / Ali Hamed Haghdoust; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Аналитик указал, что в гибели Ибрахима Раиси есть много вопросов.

Трагическое крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси кажется «интересным совпадением» после недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и поступающих угроз президенту Сербии Александру Вучичу. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен.

Помимо последних инцидентов с высокопоставленными лицами Словакии и Сербии, мир в это же время следил за попыткой государственного переворота в Турции и за слухами о возможных проблемах в Саудовской Аравии.

«Это очень интересное совпадение. К тому же, все эти события произошли в течение одного месяца. А во внешней политике очень, очень редко случаются совпадения, которые происходят просто так», — поделился специалист.

Он также заметил, что никто не видел, чтобы странные события происходили с премьер-министром Германии Олафом Шольцем или президентом Франции Эммануэлем Макроном. Неожиданные инциденты произошли именно в тех странах, где сегодня испытывают «некоторую напряженность» в отношении с определенными «сторонами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте крушения вертолета президента Ирана ведутся работы по опознанию тел.

Тема:
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