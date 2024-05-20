В Москве 21 мая ожидается ухудшение погоды

Пешеходам и автомобилистам следует быть внимательнее на улице и держаться подальше от шатких конструкций.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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По прогнозам синоптиков, 21 мая в столице ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«Кроме того, возможна гроза и усиление ветра — его порывы могут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Горожан в непогоду просят быть внимательнее на улице и ни в коем случае не укрываться под деревьями. Лучше держаться подальше от шатких конструкций и не парковать рядом с ними машины.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве из-за аномальных майских холодов перенесли начало планового отключения горячей воды в жилых домах на 20 мая. Прежде начало профилактических мероприятий было запланировано на 14 число.
Отключение горячего водоснабжения является необходимой мерой. Благодаря ей специалисты могут провести гидравлические испытания для выявления возможных проблем и ненадежных участков труб.
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