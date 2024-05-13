Профилактика переносится: в Москве отложили плановые отключения горячей воды

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 14 0

Плановые отключения горячей воды в Москве стартуют 20 мая из-за холодной погоды

Профилактика переносится: в Москве отложили плановые отключения горячей воды

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Тема:
Погода

Продлится ли из-за корректировки длительность профилактического мероприятия?

В Москве из-за аномальных майских холодов перенесли начало планового отключения горячей воды в жилых домах на 20 мая. Ранее начало профилактических мероприятий было запланировано на 14 число. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, отключение горячего водоснабжения является необходимой мерой. Благодаря ей специалисты могут провести гидравлические испытания для выявления возможных проблем и ненадежных участков труб.

Отмечается, что продолжительность отключения горячей воды не превысит десяти дней, несмотря на корректировки. Работы планируют завершить до 25 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве назвали сроки отключения отопления в домах.

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