Как гибель Раиси отразится на отношениях Ирана и России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Политолог Курбанов: заместитель Раиси получит 70-80% голосов на выборах в Иране

Как гибель Раиси отразится на отношениях Ирана и России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

В ближайшие полгода в исламской республике должны состояться выборы на пост президента.

Наиболее вероятным преемником погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси станет его заместитель Мохаммад Мохбер. Об этом URA.RU заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

«Выборы в Иране проходят на демократическом уровне. Там все под контролем… Нынешний врио Мохаммад Мохбер — очень опытный и уважаемый человек. С уверенностью могу сказать, что 70-80% за него проголосует», — сказал он.

Отношения с Россией после возможного прихода к власти Мохбера не изменятся и даже продолжат укрепляться, уверен эксперт. Он напомнил, что Ираном управляет не президент, а духовный лидер — аятолла Али Хаменеи. Между ним и президентом РФ Владимиром Путиным установились уважительные отношения.

«Конечно, духовный лидер с большим уважением относится к России. Мы это прекрасно знаем. Это самая дружественная страна для него. Ничего не изменится. Страны еще больше сплотятся. Потому что, как говорится, „враг моего врага — мой друг“. У них общий враг — Запад, та же Европа», — подчеркнул Курбанов.

Он также не исключил, что в гибели Раиси могут быть замешаны враги Ирана. Эксперт указал на то, что вертолет главы государства был буквально нашпигован всевозможной аппаратурой, которая могла передавать местоположение даже под водой.

Однако в момент трагедии она почему-то перестала работать. Возможно также, что борт сбили с земли малозаметными средствами поражения, добавил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

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