Мог выжить: глава МИД Ирана в последний момент пересел в вертолет с Раиси

Дипломат должен был лететь другим бортом. В кортеже было три воздушных судна, два из которых, по информации СМИ, долетели успешно.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие государственные представители не должны были лететь на одном вертолете с иранским президентом Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

Указывается, что в последний момент Абдоллахияна, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим сели в воздушное судно с Раиси. Однако изначально они должны были лететь на втором вертолете. Информация об экипаже и пассажирах была передана в службы безопасности незадолго до взлета.

Причем управлял вертолетом, потерпевшим крушение, опытный военный летчик, а перед аварией на судно были установлены три различных геотрекера. Воздушное судно также было оснащено специальной системой, обеспечивающей бесперебойную связь в течение 72 часов. Несмотря на это, местонахождение вертолета после крушения долго не могли определить.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Эбрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до вчерашнего утра. 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что США обвинили правительство Ирана в гибели президента Раиси.