«Несет ответственность»: кого США обвинили в гибели президента Ирана Раиси

В Госдепе сделали заявление касательно трагедии в Исламской Республике.

На фоне собственных страхов Вашингтон продолжает выдвигать свои версии авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, причем так не дожидаясь результатов официального расследования. В Госдепе уже перешли на прямые обвинения в адрес самих иранцев.

«Правительство Ирана несет ответственность за решение использовать 45-летний вертолет в плохих погодных условиях», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер

Несмотря на то, что США выразили официальные соболезнования Ирану, это не меняет политики Штатов в отношении исламской республики. Как подчеркнул представитель госдепа, Вашингтон сохранит санкционный режим в отношении Тегерана в полном объеме.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.