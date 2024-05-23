Число публикаций о наемниках в рядах ВСУ растет в западной прессе. Неужели общество готовят к официальным заявлениям?

На Украине практически не осталось баз, где иностранные наемники тренируют солдат ВСУ. Большинство из них уничтожены российской армией. По крайней мере, так утверждает британская газета The Sun.

Издание выпустило репортаж, который подробно рассказывает о работе центра подготовки украинских военных. Расположен он в Харьковской области, всего в нескольких километрах от линии фронта. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин внимательно изучил материалы западных журналистов.

В новом сюжете издания The Sun в очередной раз прямым текстом заявляют: британские и американские солдаты тренируют украинских военных. На полигон в Харьковской области боевики ВСУ попадают во время отпуска или на период ротации с передовой. Руководит базой британский пехотинец в отставке Дэн Ридли.

«Мы готовим украинских солдат уже около двух лет, у нас уже больше 14 тысяч выпускников. Мы крупнейшая подобная организация в Украине. Мы обучаем боевых медиков, пехотинцев, пилотов дронов, инженеров», — говорил он.

Ридли представляет фонд Trident Defense Initiative Это НПО на территории Украины существует больше двух лет и обучает украинских боевиков.

Медики, сотрудники спецподразделений, обычные люди с боевым опытом — среди инструкторов представители разных специальностей, и некоторые не только тренируют. Ридли воевал в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

В репортаже девять минут подробно рассказывают и показывают разные этапы подготовки боевиков ВСУ. Судя по всему, эта база в Харьковской области не единственная на Украине, а полигонов — десятки. И везде инструкторы-добровольцы — это бывшие кадровые военные стран Запада. А растущее количество публикаций и материалов о них говорит об одном — никто уже особо не скрывают свое присутствие, политики же не двусмысленно намекают.

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.

Еще один любитель высказаться на тему присутствия иностранных военных специалистов — президент Франции Эммануэль Макрон. Отправкой контингента своих военных угрожает с конца прошлого года. Пока не решился.

Фактически, подданные Макрона уже на территории Украины. В январе точным ударом наши войска уничтожили здание в Харькове, в котором проживали наемники-французы.

По данным Минобороны, с начала СВО на Украину прибыли 356 граждан Франции, 147 из них погибли. Удары по расположениям наемников из стран НАТО наша армия наносит регулярно. Это законные цели. В марте уничтожена база возле Волчанска, там Киев готовил иностранных боевиков для терактов в приграничных районах Белгородской области.

При этом воюют они без особого желания, бегут как правило первыми. Авдеевка давно наша, Часов Яр с разных флангов атакуют сейчас. Но количество иностранцев растет. Украине не хватает боевиков для элементарного удержания фронта. Одновременно растет и число публикаций о наемниках в рядах ВСУ в западной прессе. Все это говорит только об одном — скрывать свое присутствие более невозможно, общество нужно аккуратно готовить уже к официальным заявлениям.