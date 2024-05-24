Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Ми-35 и Ка-52М поразили подразделения ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52М ВКС успешно поразили подразделения ВСУ в Харьковской области.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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