Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52М ВКС успешно поразили подразделения ВСУ в Харьковской области.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.