Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по Рафаху пройдет 28 мая

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48 0

В результате воздушной атаки по палаточному лагерю пострадали как минимум 35 человек. Большинство из них — женщины и дети.

Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по Рафаху пройдет 28 мая

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Экстренное заседание Совбеза ООН из-за воздушной атаки Израиля по палаточному лагерю в Рафахе пройдет сегодня, 28 мая. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В результате израильской воздушной атаки в минувший понедельник по палаточному лагерю к северо-западу от Рафаха пострадали как минимум 35 палестинских беженцев. Большинство из них — женщины и дети. Самолеты выпустили по гуманитарной зоне, которая до сих пор считалась безопасной, сразу несколько ракет. Возник сильный пожар.

В Израиле сразу заявили, что их авиаудары были направлены исключительно на объекты ХАМАС. 

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Израиль возвести в Палестине свои поселения.

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