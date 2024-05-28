Киевский режим продолжает ловить мужчин буквально на улицах для отправки на передовую.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают катастрофическую нехватку личного состава. Об этом рассказал пленный украинский боевик Николай Лысенко, видео допроса которого публикует Минобороны России.

Лысенко был взят в плен российскими военными при освобождении населенного пункта Стрелечья в Харьковской области.

«Нам сказали вроде бы как отступать, но в это время, когда сказали отступать, они уже ушли, никого, кроме нас троих, не было вообще», — признался боевик ВСУ.

По его словам, их просто бросили на поле боя во время спешного отступления.

Лысенко также рассказывает, что прежде состоял в подразделении материального обеспечения, но командование решило месяц назад перевести его в мотострелковую роту. При этом ни о какой подготовке речи не шло.

«Я был почти больше года в подразделении материального обеспечения и из-за нехватки людей, как я понимаю, перевели», — заявил пленный Николай Лысенко.

Боевик также признался, что постоянно был свидетелем недостатка «всего». И Лысенко, как и его знакомым, приходилось самим ездить и покупать все необходимое.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как взятые в плен на запорожском направлении украинские боевики призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаваться.