Российская авиация наносит удары по позициям противника.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные за последние месяцы потери в живой силе и технике. Только за сутки на всех направлениях СВО уничтожены более 1700 боевиков и не менее десяти самоходных гаубиц.

Бьют врага с неба российские военные летчики. На одном из участков штурмовики сорвали ротацию ВСУ. Экипажи Су-25 получили координаты позиций украинских боевиков и нанесли по ним удар неуправляемыми авиационными ракетами.

В результате попаданий была поражена специальная техника и живая сила противника. После этого летчики выполнили несколько противоракетных маневров, а также выпустили тепловые ловушки, чтобы не попасть под вражеский огонь, и благополучно вернулись на базу.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.