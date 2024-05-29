Рекордные потери: за сутки в зоне СВО уничтожены более 1700 боевиков
За сутки в зоне СВО уничтожены более 1700 боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Российская авиация наносит удары по позициям противника.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные за последние месяцы потери в живой силе и технике. Только за сутки на всех направлениях СВО уничтожены более 1700 боевиков и не менее десяти самоходных гаубиц.
Бьют врага с неба российские военные летчики. На одном из участков штурмовики сорвали ротацию ВСУ. Экипажи Су-25 получили координаты позиций украинских боевиков и нанесли по ним удар неуправляемыми авиационными ракетами.
В результате попаданий была поражена специальная техника и живая сила противника. После этого летчики выполнили несколько противоракетных маневров, а также выпустили тепловые ловушки, чтобы не попасть под вражеский огонь, и благополучно вернулись на базу.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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