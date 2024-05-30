В Шотландии ради концерта Тейлор Свифт выселили бездомных

Власти Эдинбурга выселяют из города бездомных. Все из-за концерта Тэйлор Свифт. Певица выступит со своим шоу через неделю.

В Эдинбурге ожидают приезда около 200 тысяч фанатов. И оказалось, что в местных гостиницах попросту не хватает мест. А стоимость свободных номеров взлетела до небес. Цены в рублях начинаются от 70 тысяч за одну ночь.

В итоге, чтобы разместить фанатов, решили выселить из отелей бездомных, которые бесплатно проживают там по программе соцподдержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Тейлор Свифт влияет на выборы в США.

Артистка действительно имеет большое влияние на «умы американцев», а именно — свою аудиторию, и при желании способна попытаться менять ее политические взгляды. Однако может ли она всерьез вмешиваться в политику на фоне грядущего избирательного процесса в Штатах?