В Шотландии ради концерта Тейлор Свифт выселили бездомных
Чем именно обусловлена такая, мягко говоря, негуманная мера?
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ricardo Rubio; 5-tv.ru
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Власти Эдинбурга выселяют из города бездомных. Все из-за концерта Тэйлор Свифт. Певица выступит со своим шоу через неделю.
В Эдинбурге ожидают приезда около 200 тысяч фанатов. И оказалось, что в местных гостиницах попросту не хватает мест. А стоимость свободных номеров взлетела до небес. Цены в рублях начинаются от 70 тысяч за одну ночь.
В итоге, чтобы разместить фанатов, решили выселить из отелей бездомных, которые бесплатно проживают там по программе соцподдержки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певица Тейлор Свифт влияет на выборы в США.
Артистка действительно имеет большое влияние на «умы американцев», а именно — свою аудиторию, и при желании способна попытаться менять ее политические взгляды. Однако может ли она всерьез вмешиваться в политику на фоне грядущего избирательного процесса в Штатах?
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