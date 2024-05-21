«Концерты повышают ВВП»: как певица Тейлор Свифт влияет на выборы в США

Какую политическую роль может играть поп-исполнительница?

Американская певица Тейлор Свифт имеет большое влияние на «умы американцев», однако она не в силах существенно повлиять на избирательный процесс в США. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, на текущий момент она самая популярная певица в Америке. И да, действительно, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как в 2020 году она активно поддерживала Байдена, выступала с призывом к избирателям идти на выборы, регистрироваться, голосовать. Но нужно понимать, что звезды звездами, а политика политикой», — считает эксперт.

По мнению Дудакова, певица вряд ли когда-нибудь будет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, так как это обеспечит ей массу проблем в карьере.

«В 2015–2016 годах была волна негатива в отношении Тейлор Свифт за то, что она якобы поддерживала Трампа. Она его не поддерживала, но в итоге ей пришлось оправдываться тем, что она поддержала Байдена в 2020 году», — говорит Дудаков.

Политолог, тем не менее, не отрицает, что Свифт может существенно влиять на свою аудиторию и менять ее политические взгляды. Он считает, что ее многомиллионная армия фанатов охотно прислушивается к певице, и допускает, что даже в этом году немалое количество ее поклонников продолжит голосовать за Байдена.

Более того, своим появлением артистка даже может влиять на экономику отдельных штатов.

«Забавный факт: ее выступления в разных штатах приводят к тому, что на локальном уровне повышается ВВП этих штатов, настолько у нее влияние значительное. Но все-таки на выборы, я думаю, она серьезным образом вряд ли повлияет», — заключил специалист.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ближе к осени должны будут пройти съезды партий. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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