«Солнечная и жизнерадостная!» — Безрукова о знакомстве со скончавшейся Заворотнюк

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 257 0

Ирина Безрукова: Анастасия Заворотнюк была всегда жизнерадостной и улыбчивой

«Солнечная и жизнерадостная!» — Безрукова о знакомстве со скончавшейся Заворотнюк

Фото: ТАСС / Виноградов Сергей

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Юная Анастасия заявила о себе сразу ярко.

Актриса Ирина Безрукова выразила свои соболезнования близким скончавшейся заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Безрукова в беседе с 5-tv.ru вспомнила, как впервые повстречала юную улыбчивую Настю в театре.

«С Настенькой я была знакома много лет. Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль „Страсти по Бумбарашу“, где у нее была главная женская роль. Она сразу о себе очень ярко заявила. Такая солнечная, жизнерадостная, энергичная, улыбчивая!» — тепло вспоминает о звезде актриса.

По словам Ирины, Заворотнюк любили миллионы. Безруковой всегда хотелось верить, что Настя справится с тяжелым заболеванием, но, увы, чуда не произошло.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние пять лет актриса боролась с раком головного мозга. В прошедшие несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Андрей Ургант шокирован смертью Анастасии Заворотнюк

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
31 мая
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
31 мая
Что скрывалось за улыбкой? В сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк
31 мая
«Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк
31 мая
Онколог о перспективах лечения рака как у Заворотнюк: «Болезнь возвращается»
31 мая
«Ее талант неоспорим»: учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере
31 мая
Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк
30 мая
«Про таких говорят — зажигалочка»: Угрюмов вспомнил, какой была Заворотнюк в студенческие годы
30 мая
Садальский о Заворотнюк: «Прожила рай как актриса, но ад как человек»
30 мая
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
30 мая
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
89.79
0.53 97.13
0.24
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

12:26
По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело
12:12
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России
11:56
По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей
11:42
Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
11:26
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
11:17
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео