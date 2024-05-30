«Тебе нужна помощь?» — Садальский опубликовал последнюю переписку с Заворотнюк
Стас Садальский предлагал свою помощь Анастасии Заворотнюк
Фото: Instagram* / stas.sadalskiy
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Актриса так никогда и не прочитает последнее сообщение товарища.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский тяжело воспринял новость о смерти Анастасии Заворотнюк. Актер в своем блоге обнародовал последнюю переписку с любимицей публики.
В личных сообщениях Анастасия благодарит своего коллегу и товарища за неравнодушие и сердечную поддержку. Однако последнее сообщение Стаса, где он интересовался нужна ли ей помощь, прочитать не успела.
«Очень жаль. Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей. А последняя СМС так и не прочитана… Прощай, моя прекрасная няня», — трогательно написал Садальский.
Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние пять лет актриса боролась с раком головного мозга. В прошедшие несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лужина выразила соболезнования семье Заворотнюк.
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