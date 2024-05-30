Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 87 0

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре

Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Гроб с телом актрисы захоронят на Троекуровском кладбище.

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Соответствующая информация была опубликована в ее социальных сетях.

Гражданская панихида начнется в 11:00 по московскому времени и завершится в 14:00. После гроб с телом артистки захоронят на Троекуровском кладбище. Посетить ее могилу можно будет с с 16:00 до 17:00 в этот день.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние несколько лет актриса боролась с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Анастасии Заворотнюк простилась с мамой.

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