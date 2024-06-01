Пыталась помочь: похоронившая Фриске Орлова о подробностях болезни Заворотнюк
Ольга Орлова: врачи Заворотнюк сумели держать процесс лечения в тайне
Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС
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Какой тайной поделилась певица и телеведущая?
Врачи держали в тайне состояние актрисы Анастасии Заворотнюк на протяжении всего времени лечения даже от близких подруг. Об этом рассказала телеведущая и актриса Ольга Орлова в студии программы на федеральном канале.
«Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто. Спасибо персоналу и врачам — все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация», — рассказала Орлова.
Телеведущая поделилась, что в свое время ей пришлось стать «экспертом» по этой болезни, так как такой же диагноз был у певицы Жанны Фриске. По словам Орловой, до начала пандемии она регулярно посещала Заворотнюк, чтобы помочь.
«Все делалось в строжайшей тайне, а семья смогла выстроить лечение таким образом, чтобы никто ни о чем не знал», — рассказала Орлова.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк.
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