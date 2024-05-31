Что скрывалось за улыбкой? В сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 361 0

Анфиса Чехова опубликовала последнее видео с покойной Заворотнюк на публике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / achekhova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Кадры, на которых актриса уже больна, опубликовала ее коллега Анфиса Чехова.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала в личном блоге видео, на котором запечатлена покойная Анастасия Заворотнюк. Это один из последних выходов заслуженной артистки РФ на публику. Вскоре она узнала, что больна раком, и буквально исчезла из медиаполя.

До самой смерти звезда сериала «Моя прекрасная няня» скрывалась от поклонников, а семья тщательно оберегала ее покой.

На кадрах, снятых в 2018-м, запечатлен фрагмент поездки Чеховой и Заворотнюк в Ереван. Они вместе летали на открытие ювелирного салона. По словам телеведущей, в поведении коллеги уже тогда появилось что-то новое, пока трудно уловимое. Сегодня эти перемены можно интерпретировать как предчувствие — предчувствие неизбежного.

«Так боялась этого дня! Во время поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена», — отметила Чехова.

Свою коллегу телеведущая назвала человеком, освещавшим любое пространство своим присутствием. День в столице Армении, проведенный вместе, остался в памяти Анфисы Чеховой моментом, в который спустя годы все так же хочется вернуться хотя бы раз.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, опухоль головного мозга на четвертой стадии. Артистка испробовала все известные медицине методы лечения, но болезнь оказалась сильнее. В ночь на 30 мая 2024-го звезда умерла, ей было 53 года. По слухам, недуг сильно изменил внешность актрисы, и это было одной из причин ее скрытного образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о последних днях Анастасии Заворотнюк.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
31 мая
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
31 мая
«Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк
31 мая
Онколог о перспективах лечения рака как у Заворотнюк: «Болезнь возвращается»
31 мая
«Ее талант неоспорим»: учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере
31 мая
Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк
30 мая
«Про таких говорят — зажигалочка»: Угрюмов вспомнил, какой была Заворотнюк в студенческие годы
30 мая
Садальский о Заворотнюк: «Прожила рай как актриса, но ад как человек»
30 мая
«Солнечная и жизнерадостная!» — Безрукова о знакомстве со скончавшейся Заворотнюк
30 мая
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
30 мая
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
89.79
0.53 97.13
0.24
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

12:42
Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона
12:26
По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело
12:12
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России
11:56
По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей
11:42
Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
11:26
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео