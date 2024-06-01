На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк открыли белоснежный гроб

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 707 0

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк открыли гроб

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк открыли белоснежный гроб

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Близкие и поклонники пришли проститься с актрисой.

В Покровском монастыре 1 июня состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк, которая умерла от рака мозга. Белоснежный гроб утопал в цветах, а крышка гроба была откинута, и все могли в последний раз посмотреть на любимую актрису. Об этом сообщил KP.RU.

Церемония прощания положила конец слухам, которые твердили, что болезнь изменила Анастасию Заворотнюк до неузнаваемости. Но даже если тяжелая борьба с заболеванием и оставила следы, то этого было не заметно.

Посетили храм также мама Заворотнюк — Валентина, а также вдовец актрисы — Петр Чернышев, которые не могли сдержать слез. Более пяти лет семья пыталась справиться с состоянием актрисы.

«Анастасию Заворотнюк два раза оперировали. Было два рецидива. Болезнь смертельна. Анастасия все прошла. Они лечились в России и за границей», — рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков.

По словам эксперта, артистке предлагали метод терапии, когда раковые клетки уничтожаются с помощью вирусов.

В ходе него активируется сам иммунитет, терапия основана на природе самой болезни, поэтому данный способ называют «лечение отчаяния». Чумаков отметил, что в таком случае процедура проводится бесплатно.

Но Анастасия решила довериться врачам из Санкт-Петербурга, которые действительно смогли продлить ей жизнь благодаря индивидуальной вакцине, хоть это и стоило больших денег.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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Болезнь Анастасии Заворотнюк
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