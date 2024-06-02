«Прощай, няня Вика»: сотни людей пришли проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Попрощаться с ней пришли сотни людей.

С неподдельной горечью миллионы людей на всем постсоветском пространстве встретили новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее талант и тяжелая судьба не могут оставить равнодушными. Последние пять лет она боролась со смертельной болезнью.

Ее самая запоминающаяся героиня — Виктория Прутковская из «Моей прекрасной няни». Она, по сценарию, одесситка с польскими корнями, выросшая в Мариуполе и покорившая Москву. Иностранцу такую смесь не объяснить. Для нас — это грани одного образа, который придумала талантливая актриса. В жизни она, конечно, говорила без южнорусского акцента.

Ее похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, рядом с Валентином Гафтом и Юрием Шатуновым — людьми, которых тоже знал и любил весь русский мир.

Сюда, в Покровский монастырь, где покоятся мощи Матроны Московской, не раз приезжали близкие Анастасии Заворотнюк, чтобы помолиться о ее здоровье. И она прожила еще пять лет со страшным диагнозом, от которого должна была угаснуть в одночасье. Во время церемонии прощания супруг актрисы благодарит людей, что все эти годы поддерживали, переживали за ее судьбу.

«Ваша любовь всегда давал силы Насте. Я уверен, что она смотрит сейчас на нас сверху и радуется, что все будет хорошо», — поделился фигурист, хореограф, муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

У ворот Покровского монастыря тысячи людей с цветами в руках. Они пришли проститься с любимой, по-настоящему народной актрисой.

«Очень мало в актерской среде людей, где все соединяется: трудолюбие, любовь, уважение», — описал народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Нам очень не хватает Насти, мне не хватает этой ее уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было очень спокойно», — сообщила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка.

Впервые зрители увидели ее такой — романтичной 19-летней девочкой, студенткой МХАТа, что только три года как приехала покорять Москву. На четвертом курсе Заворотнюк сыграла главную роль в набоковской «Машеньке». Что скрывалось за этой видимой легкостью — знают театральные педагоги. Первокурсница Заворотнюк долго преодолевала боязнь сцены. Трудилась так, что последней выходила из репетиционных залов.

«На четвертом, последнем курсе Настя сыграла Шурочку в чеховском „Иванове“. До того хорошо Настя показывалась на дипломах, что мы, педагоги, попросили Олега Табакова взять ее в труппу», — рассказал актер, театральный педагог, народный артист РФ Авангард Леонтьев.

Вот единственные кадры, которые остались с того самого дипломного спектакля Заворотнюк. Роль милой девочки, что оказывается в центре большой любви и трагедии, в чем-то перекликается с ее судьбой. Своей мечте актриса отдалась без остатка — репетиции и спектакли в Табакерке, пробы в кино и мультфильмах.

«Каждый раз мы все удивлялись, откуда у нее столько энергии — играть, вести передачи на телевидении, она все успевала», — описал актрису актер, режиссер Андрей Носков.

«Она училась на год старше в школе студии МХАТ. Зажигалочка — про таких говорят. Позитив, радость дарила всем, кто был вокруг нее», — рассказал актер, театральный педагог, народный артист РФ Сергей Угрюмов.

Знаковый год в ее карьере — 2003: пробы на роль, что стала для актрисы одновременно и трамплином, и тяжелым бременем.

Вся страна полюбила няню Вику из Мариуполя с ее провинциальной простотой и узнаваемым говором. Все запомнили ее как прекрасную няню, а ведь Заворотнюк никогда не была актрисой одной роли. Она легко входила в образ спецагента в боевике. В «Наследнике» сыграла дочь священника, что подверглась соблазнам мирской жизни. В «Чужой милой» исполнила драматическую роль — женщины, ищущей своего счастья.

«Для меня стало большим откровением, когда Настя выбрала семью, когда семейное счастье для нее стало приоритетом», — рассказала актриса театра и кино, подруга Анастасии Заворотнюк Гульнара Нижинская.

Свое долгожданное женское счастье она обрела в браке с фигуристом Петром Чернышевым. В 47 лет третий раз стала мамой. Но год спустя актриса узнала о своём страшном диагнозе — рак мозга.

«У артистов, знаете, если вскочит какая-нибудь болячка, так они сразу же бегут рассказывать „Ой, у меня там болит, у меня там кольнуло“. Мужество какое огромное у Насти: ничего не говорила, ни одной фотографии», — сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Она не допускала к себе в больницу коллег по цеху, только самых близких. Актриса хотела, чтобы все запомнили ее такой — яркой, негаснущей, влюбленной в жизнь и свою большую мечту.