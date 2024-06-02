«Прости, что пишу»: друзья Заворотнюк получают странные сообщения от имени ее мужа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Мошенники начали выманивать деньги у друзей и коллег покойной Заворотнюк

«Прости, что пишу»: друзья Заворотнюк получают странные сообщения от имени ее мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» только вчера похоронили на Троекуровском кладбище.

Друзья и знакомые умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, которую только вчера похоронили на Троекуровском кладбище, начали получать странные сообщения от имени ее вдовца Петра Чернышева. Об этом пишет «Экспресс газета».

В послании фигурист сетует на бедственное положение после многолетней борьбы с болезнью почившей супруги и просит оказать посильную помощь.

«Привет. Прости, что пишу тебе. Не знаю, к кому еще обращаться. Я думаю, ты слышала новости о Насте. Мы пять лет боролись, но болезнь оказалась сильнее. Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны», — приводит издание текст сообщения.

Многие из тех, кто получил подобное послание, сразу догадались, что это дело рук мошенников. В свою очередь, родные Заворотнюк поспешили сообщить в соцсети, что Чернышев не имеет к рассылке никакого отношения. Кроме того, известно, что фигурист даже не зарегистрирован в соцсетях.

«Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Пожалуйста, будьте бдительны!» — указано в посте.

Поклонников умершей актрисы до глубины души возмутил цинизм злоумышленников, которые в погоне за наживой преступили все мыслимые нравственные границы. Свой гнев люди выплескивают на страницы соцсетей.

«Вообще совесть потеряли, ничего человеческого не осталось»;

«Бесчеловечно — это даже не то слово будет», — пишут возмущенные комментаторы.

Другие ругают мошенников последними словами, самые мягкие из которых — «безбожники» и «мерзавцы».

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут утонул в цветах.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.

Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Петр Чернышев впервые прокомментировал смерть Анастасии Заворотнюк.

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Болезнь Анастасии Заворотнюк
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