Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Заворотнюк и американская няня Дрешер боролись с одной и той же болезнью

Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

После пяти лет борьбы с онкологией Заворотнюк скончалась. Что стало с ее американской коллегой?

Умершая после пяти лет борьбы с раком головного мозга — глиобластомой — Анастасия Заворотнюк повторила судьбу своей американской коллеги Фрэн Дрешер. Знаменитость тоже сыграла няню в одноименном ситкоме, который и адаптировала Россия.

Дрешер не только сыграла няню, но и вместе с мужем Питером Джейкобсоном написала сценарий сериала. Продать его удалось случайно, когда она летела в самолете. Фрэн пересела в бизнес-класс, где познакомилась с главой телевизионной компании CBS. Сериал в США имел грандиозный успех, как и адаптированный в России.

У обеих актрис после завершения съемок диагностировали онкологию. www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin, CNP AdMedia

А через год после закрытия проекта Дрешер узнала страшное — у нее рак шейки матки. На тот момент ей было всего 43 года. Она признавалась, что испытала настоящий шок. На пике популярности, заработав немалые деньги и любовь зрителя, в ее жизнь пришла беда. Как она признавалась она в интервью изданию InStyle, болезнь спровоцировало изнасилование. В течение двух лет она искала помощь. И удача ей улыбнулась. Наступила ремиссия. Кроме того, онкологию у нее обнаружили на ранней стадии, что также повлияло на лечение и исход.

Однако после борьбы с тяжелым заболеванием в ней уже было трудно узнать ту яркую, веселую, жизнерадостную няню. В этом году она отметила 67-летие.

К сожалению, Заворотнюк не смогла побороть болезнь. Она ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. Похоронили актрису на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие странные сообщения друзья Заворотнюк получают от имени ее мужа Петра Чернышева.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
2 июн
«Прости, что пишу»: друзья Заворотнюк получают странные сообщения от имени ее мужа
2 июн
«Прощай, няня Вика»: сотни людей пришли проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк
1 июн
«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
1 июн
Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища
1 июн
На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк открыли белоснежный гроб
1 июн
«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
1 июн
Пыталась помочь: похоронившая Фриске Орлова о подробностях болезни Заворотнюк
31 мая
«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк
31 мая
«Была благодарна»: звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк
31 мая
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Удивительный кактус: в петербургском Ботаническом саду расцвела «Царица ночи»
7:00
Чтобы «задобрить» арабские страны? Зеленский признал Палестину государством
6:44
Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими
6:13
Мировой уровень: как центр реабилитации для спортсменов в «Сириусе» помогает им восстанавливаться после травм
6:00
«Тюльпаны» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:39
Лавров прибыл в Гвинею с рабочим визитом

Сейчас читают

«Учатся далеко»: Филипп Киркоров отправил детей за границу
«Сердце его так растревожилось»: Пригожин о треке Фадеева про убитую Салтанат
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Оленин день: что можно и нельзя делать 3 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео