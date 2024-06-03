Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими

После пяти лет борьбы с онкологией Заворотнюк скончалась. Что стало с ее американской коллегой?

Умершая после пяти лет борьбы с раком головного мозга — глиобластомой — Анастасия Заворотнюк повторила судьбу своей американской коллеги Фрэн Дрешер. Знаменитость тоже сыграла няню в одноименном ситкоме, который и адаптировала Россия.

Дрешер не только сыграла няню, но и вместе с мужем Питером Джейкобсоном написала сценарий сериала. Продать его удалось случайно, когда она летела в самолете. Фрэн пересела в бизнес-класс, где познакомилась с главой телевизионной компании CBS. Сериал в США имел грандиозный успех, как и адаптированный в России.

У обеих актрис после завершения съемок диагностировали онкологию. www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin, CNP AdMedia

А через год после закрытия проекта Дрешер узнала страшное — у нее рак шейки матки. На тот момент ей было всего 43 года. Она признавалась, что испытала настоящий шок. На пике популярности, заработав немалые деньги и любовь зрителя, в ее жизнь пришла беда. Как она признавалась она в интервью изданию InStyle, болезнь спровоцировало изнасилование. В течение двух лет она искала помощь. И удача ей улыбнулась. Наступила ремиссия. Кроме того, онкологию у нее обнаружили на ранней стадии, что также повлияло на лечение и исход.

Однако после борьбы с тяжелым заболеванием в ней уже было трудно узнать ту яркую, веселую, жизнерадостную няню. В этом году она отметила 67-летие.

К сожалению, Заворотнюк не смогла побороть болезнь. Она ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. Похоронили актрису на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

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