В Чехии 18 человек пострадали от удара молнии
Половина из них — дети.
Фото, видео: © РИА Новости / Юлий Ахромеев; 5-tv.ru
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В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек, половина из них — дети. Гроза застала врасплох посетителей одного из парков на севере страны.
Молния ударила по площадке, где в тот момент проходил детский праздник. Некоторых пострадавших удалось реанимировать на месте. В тяжелом состоянии в больнице остаются как минимум семь человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожилого мужчину убило молнией во время грозы в подмосковной Балашихе. Его тело было обнаружено возле одного из домов прохожими. На трупе были ожоги и электрометки.
Видеокамеры зафиксировали, как мужчина шел с зонтом недалеко от шоссе Энтузиастов. Всего одна секунда решила его жизнь — яркая вспышка — и человек упал замертво.
Следственный комитет (СК) Московской области проводит проверку по факту смерти мужчины. Причиной гибели указы травмы, полученные в результате удара молнией.
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