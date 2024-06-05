Деловая столица мира: ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников

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ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников из 136 стран мира

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2024

На форум приехали представители 136 государств.

В ближайшие три дня Петербург по праву можно называть деловой столицей мира. Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. В этом году площадка собрала рекордное количество участников из почти 140 государств. И никакие санкции здесь не стали помехой.

Впереди — насыщенная программа, обсуждение крупнейших проектов и заключение значимых соглашений о сотрудничестве между странами и даже континентами. Чем форум успел удивить уже в первые часы работы, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первый день Петербургского экономического форума начался ярко, ароматно и по-южному — с традиционного молдавского танца в чане с виноградом.

Все дни в этом импровизированном молдавском дворике будут угощать местным вином и кухней, параллельно обсуждая, как сблизить наши страны. Посыл простой — Молдавия, несмотря на русофобскую позицию официального Кишинева, может и хочет сотрудничать с Россией.

«То, что мы видим по телевизору и что пытается сделать молдавская власть — это потуги маленькой горстки людей, которые молдавскому народу ничего общего не имеют. Сегодня, как и всегда, Россия является самым близким другом Молдовы», — заявил член делегации из Молдавии Павел Дуганов.

Похожий настрой и у тысяч других зарубежных гостей форума. В этом году в Петербурге представители 136 государств. У каждого — свои цели и задачи.

К примеру, Тадонгуи приехала из Нигерии. Чтобы познакомиться с российским кинопроизводством.

«Хочу увидеть здесь еще больше вещей, которые пригодятся в работе в медиа и продакшене. У России много потрясающих технологий, которые я бы хотела применить в Африке», — призналась кинопродюсер из Нигерии Тадонгуи Фияда Эдвард.

Африка, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия — на берегах Невы сейчас то самое глобальное большинство, которое нельзя представить и без Ближнего Востока.

Почетный статус страны-гостя форума в этом году у султаната Оман. Его стенд — в центральном павильоне и в центре внимания. И это совсем не случайно — товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 60%, турпоток — почти в четыре раза.

Делегация из Омана соответствующая — бизнесмены, дипломаты, чиновники. Даже в кадр группового фото все желающие поместились не сразу. Но это понятно — планы на форуме масштабные.

«У нас большое желание сотрудничать с российскими предприятиями, очень многих из них мы бы хотели видеть на нашем рынке в качестве инвесторов. Хотели бы видеть и больше туристов в своей стране», — сказала официальный представитель делегации Омана Саида Рашид Мохаммед.

Бизнес с Аравийского полуострова по традиции представлен широко. С его участием будут обсуждать лекарственную безопасность, поддержку малых и средних предприятий и, конечно, энергетику. Экономические связи выстраиваются на всех уровнях — и не только крупными компаниями.

«Вместе с Россией Арабские Эмираты работают уже почти три года, чтобы собрать частный бизнес в различных секторах — недвижимости, производстве, логистике, услугах. Мы хотим привлечь больше людей к совместной работе в частном секторе с обеих сторон», — отметил председатель Торгово-промышленной палаты Шарджи из ОАЭ Абдалла Султан Аль Оваис.

Проблем с этим явно не возникнет. Потенциальных клиентов и партнеров на площадке форума готовы удивлять. Для российских компаний и регионов это сродни конкурсу. Московская область встречает гигантским трансформером на базе гибридного автомобиля, Челябинск гордится полностью отечественным промышленным роботом. Все это — образ экономики наступившего будущего.

На стенде Москвы — огромная модель нового поезда, который разрабатывают для высокоскоростной магистрали. Здесь же — его уменьшенная копия уже в движении показывает, как тесно будут связаны две столицы и города между ними.

Новая логистика как символ открытости российской экономики. На полях форума будут обсуждать и крупные транспортные проекты — Северный морской путь, коридор «Север-Юг». Все то, что сблизит Россию и ее партнеров еще больше.

Тема:
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