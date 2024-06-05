«Технологически независимая»: АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ

Несколько сотен деталей заменили на российские аналоги, также использовались компоненты из дружественных стран.

АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

В автомобиле порядка 400 деталей заменили на российские аналоги, некоторые компоненты взяты из дружественных стран.

«О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей», — подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Отмечается, что новый автомобиль построен на современной глобальной платформе, которую создали уже после прекращения сотрудничества с Renault-Nissan. При этом, по словам Соколова, у АвтоВАЗа получилось создать технологически независимый автомобиль.

Модель будет представлена в различных вариантах кузова: седан, универсал и универсал Cross. Lada Iskra в модельном ряду расположится между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

Старт производства Lada Iskra намечено на начало следующего года.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, как АвтоВАЗ представил Прототип электрического внедорожника Lada e-Niva Travel.