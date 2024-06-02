Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже

Следственный комитет уже организовал проверку из-за случившегося инцидента.

К традиционным приметам — новое белье на экзамен не надевать — в этом году добавились модные веяния 2024 года. Лучше избегать одежду с металлическими молниями, пуговицами или заклепками. От греха подальше дома в гардеробе следует оставить даже нижнее белье со стразами или цепочками, а также бюстгальтеры с металлическими косточками или застежками. А то можно попасть в ситуацию, в которой оказались воронежские школьники. Они пришли сдавать первый обязательный в этом году ЕГЭ по русскому языку. Там металлодетектор сошел с ума, а вместе с ним и педагогический коллектив. Выпускники родителям потом рассказали, что их заставляли раздеваться до нижнего белья, причем публично. Школа уверяет: девочки сами, психанув, его порывались показать. Последнее слово за Следственным комитетом, который занялся проверкой этой ситуации.

Нервозность экзаменующихся понятна: мало того, что ЕГЭ сам по себе стресс, так еще в этом году изменились шкала оценивания или, как ее еще называют, «шкала перевода баллов». Также возросла цена ошибки на экзаменах по литературе, географии, биологии, физике и все тому же русскому языку. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, что могло спровоцировать конфликт.

Родные выпускников буквально караулят своих детей возле школы во время очередного экзамена.

«Сегодня мой ребенок в том же самом белье и почему нет никаких эксцессов», — сообщает мама выпускницы Татьяна Вострикова.

Родители пришли убедиться, не заставляют ли их детей раздеваться, чтобы просто сдать ЕГЭ. Дочери Ольги на прошлом экзамене пришлось снимать.

Это кадры видеонаблюдения, снятые у проходной в той самой 62-й школе. У металлодетектора — толпа выпускников. Впереди у них важнейший экзамен, но сотрудник школы не церемонятся. В какой-то момент одной из учениц приходится показать причину звенящего металлоискателя. Он реагировал на косточки в ее нижнем белье.

«О том, что испытывают при этом дети, школьная администрация, как правило, не заботится» — сообщила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Воронежские школьники рассказывают, что рамка пищала вообще на все.

Это видео после экзамена сняла одна из школьниц. Нам Яна рассказывает, что смогла попасть на ЕГЭ только с пятого раза.

«Вообще они вели себя грубо. Они не просили вежливо снять. Они давали указания, что снять. Девочки снимали кольца золотые, сережки», — рассказывает выпускница школы Яна.

Возле рамки работал учитель физкультуры 62-й школы. Его версия — девушка сама разделась, якобы из-за переполнявших ее эмоций.

«В порыве не знаю, чего поднимали с себя верхнюю одежду. Никто никого не заставлял», — сообщил учитель физкультуры воронежской школы № 62 Дмитрий Скляр.

Скандал с раздеванием школьников изучают в Следственном комитете и прокуратуре. Почему девочек досматривали не женщины, а физрук, к тому же с таким пристрастием. По мнению юристов, поведение охранников могут расценить как совершение развратных действий.

«Если это делали лица другого пола, то, конечно, тогда это требует существенной правовой оценки, опять-таки на предмет наличия уголовного преступления. Здесь важный вопрос — квалифицирующий признак, возраст этих девочек. Если мы говорим, в частности, про 135 статью уголовного кодекса, то имеет значение достигли ли они возраста 16» — сообщил руководитель юридического отдела Вячеслав Ягодинский.

На этих кадрах отчетливо видно, как физрук толкает школьника. А вот документ Рособрнадзора. Там сказано, что проверяющий не имеет право трогать учеников, а может лишь предложить выложить металлический предмет.

Конечно, для школьников экзамен — это очень волнительный момент. И чем он ближе, тем сильнее стресс. Ведь мало просто сдать ЕГЭ или ОГЭ, надо еще как-то попасть на него. А вот пронести запрещенные предметы для школьников практически нереально. Металлодетекторы не только обнаруживают металл, но и даже показывают, где он находится.

Если сработала рамка — сотрудник должен проверить содержимое карманов ручным металлодетектором. На руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, который следит за проведением ЕГЭ, металлоискатель тоже сработал. Раздеваться его не стали заставлять, вежливо попросили снять часы, но не попросили после этого снова пройти через рамки. И если уж занервничал руководитель Рособрнадзора, чего говорить о выпускниках, у которых от результата ЕГЭ зависит поступление в вуз.

Мы провели свой эксперимент, приехали в компанию, производящую металлодетекторы. Снимем все, на что может реагировать металлодетектор. Кольцо, прищепка и ремень.

«Мы произвели настройку как, например, для исправительных учреждений, где требования к проносу металлических изделий максимально повышенные. Вплоть до половинки лезвия, маленького шила», — так ответила генеральный директор компании по производству металлодетекторов Елена Мирошникова на вопрос о том, почему металлоискатель сработал.

То есть в воронежской школе буквально настроили рамки как в тюрьме и считают, что все сделали правильно.

«Это, конечно, безумный стресс. И это может существенно нарушить состояние человека. Вплоть до того, что этот ученик будет так сильно выбит из колеи, что он просто не сдаст», — уверен психолог Михаил Агеев.

Откровенный досмотр школьников уже обсудили и в кабинетах Госдумы. В качестве компенсации воронежским выпускникам, возможно, разрешат пересдать тот экзамен, если результат их не устроит. Запрос депутаты уже направили в Минпросвещения.

«Для того, чтобы рассмотрели предложение о пересдаче, для тех детей, которые испытали стресс. И нужно, чтобы ответственность несли профильные структуры, ответственные за это», — уверена заместитель председателя государственной думы РФ Анна Кузнецова.

В Госдуме собираются дополнить регламент проведения экзаменов. В нем много пробелов, считают законотворцы. Первые изменения озвучат после того, как завершится ЕГЭ в этом году, чтобы раньше времени не подвергать школьников еще большему стрессу.