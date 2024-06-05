Соответствующий документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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АБ «РОССИЯ» и концерн «Тракторные заводы» договорились о развитии сотрудничества, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Свои подписи поставили председатель правления банка Татьяна Полинко и гендиректор КТЗ Андрей Водопьянов. Документ подчеркивает, что сотрудничество будет предполагать развитие взаимоотношений между концерном и банком, а также поддержка инновационного роста и участие в новых программах.
Благодаря соглашению концерну удастся нарастить объемы своего производства и возрастить объемы выпуска продукции, плюс планируется улучшить производственные процессы с помощью применения новейших технологий.
«Наше сотрудничество обеспечит необходимую финансовую базу для развития производственных предприятий концерна — таких, как «Промлит», «КАВАЗ», «ПК «ЧАЗ», «ПК «Промтрактор», — отметила председатель правления банка Татьяна Полинко.
Для АБ «РОССИЯ» первостепенна поддержка российского импортозамещения, а также помощь росту машиностроения.
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