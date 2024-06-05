Путин: Россия не нападала, а защищалась

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 13 0

Российский лидер проводит встречу с главными редакторами зарубежных информагентств.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что Россия не нападала, а защищалась.

«Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно», — указал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

новость дополняется

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

21:30
Путин: ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными
21:25
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти
21:15
Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
21:12
Путин: Россия не нападала, а защищалась
21:07
«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+
20:55
Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака