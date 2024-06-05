Путин: Россия не нападала, а защищалась
Российский лидер проводит встречу с главными редакторами зарубежных информагентств.
Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что Россия не нападала, а защищалась.
«Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно», — указал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.
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