Индия и Россия на ПМЭФ договорились о строительстве фармацевтического комплекса

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Представители Российского фонда прямых инвестиций и индийской компании Cadila Pharmaceuticals утвердили проект стоимостью десять миллиардов рублей.

Индия и Россия на ПМЭФ договорились о строительстве фармацевтического комплекса

Фото: www.globallookpress.com / conveyor belt with tablets

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Тема:
ПМЭФ 2024

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций Cadila Pharmaceuticals договорились о строительстве инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории нашей страны. Соответствующее соглашение представители двух государств подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Инвестиции для реализации проекта на первом этапе оцениваются в десять миллиардов рублей. Согласно договору, вклад РФПИ составит 1,5 миллиарда. Предприятие будет выпускать около 1500 тонн активных фармацевтических ингредиентов в год и более миллиарда единиц лекарственных средств, необходимых для лечения гастроэнтерологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. Старт работы запланирован на 2027 год.

Cadila Pharmaceuticals разрабатывает, производит и распространяет препараты более чем в 45 терапевтических областях. Ряд наименований поставляется и на российский рынок. Новое совместное предприятие частично заместит импорт и будет способствовать выпуску лекарств, которые прежде в России не производились.

Индийская компания имеет также большой опыт в создании высокотехнологичного фармацевтического оборудования, что позволит оснастить и российскую отрасль. Индийские эксперты также участвовали в создании российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в период пандемии.

«Благодаря соглашению с Cadila об инвестициях в производство лекарств мы укрепляем фокус на обеспечение лекарственного суверенитета России и импортозамещение препаратов, которые в настоящее время ввозятся из других стран. Важно, что реализация этих проектов создает высокотехнологичные рабочие места, расширяет научный обмен и увеличивает производственные компетенции российских специалистов», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

ПМЭФ-2024

Северная столица РФ принимает XXVII Петербургский международный экономический форум. Традиционно он проходит в «Экспофоруме». В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 государств. Главная тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Событие проходит под патронажем и при участии президента РФ Владимира Путина с 2006 года. 7 июня он выступит на пленарном заседании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ были представлены инновационные бионические протезы.

Тема:
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