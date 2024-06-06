Глава «Деловой России» назвал принципиальным вопрос равных условий для бизнеса

Проблемы российских предпринимателей стали одной из тем для обсуждения на ПМЭФ-2024.

Одним из принципиально важных для экономики РФ является вопрос обеспечения равных условий для бизнеса. Такое заявление сделал председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик в студии МИЦ «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил необходимость контроля над оплатой налогов, в равной степени строгого для всех представителей ниши. Только так предприниматели, соблюдающие законы сохранят позиции на рынке.

Крайне важно, по мнению Репика, выявлять компании, уклоняющиеся от налогов, не закрывать глаза на дробление организаций и прочие манипуляции, и не амнистировать их из раза в раз ввиду прежних заслуг и масштабов деятельности. Нужно прикладывать усилия к уравновешению ответственности за нарушения для каждого и предъявлять к каждому одинаковые требования.

«Жесткий (контроль) здесь, а здесь никакого — так нельзя. Потому что рано или поздно законопослушные потеряют свое место под солнцем, они будут неконкурентоспособны. Потребители будут брать у тех, у кого дешевле, а дешевле будет у тех, кто не платит налоги и кто нечестен», — сказал глава «Деловой России».

По мнению Алексея Репика, на фоне агрессивного санкционного давления со стороны Запада Москве особенно важен статус справедливого распределителя. Страна обязалась реализовать ряд весьма амбициозных целей к 2030 году — нужно соответствовать заявленному. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить «систему донастройки» налогообложения. И добиться для всех абсолютно равных условий.

«И да, мы должны поддерживать самые маленькие (бизнесы), но не надо делать вид, что компании с оборотом в четверть миллиарда маленькие», — заключил Репик.

Северная столица РФ принимает XXVII Петербургский международный экономический форум. Традиционно он проходит в «Экспофоруме». В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 государств. Главная тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Событие проходит под патронажем и при участии президента РФ Владимира Путина с 2006 года. 7 июня он выступит на пленарном заседании.

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* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность