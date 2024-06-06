В МИД России назвали условие для перезагрузки мирового порядка

В ведомстве указали на необходимость проведения реформы всех институтов.

Серьезная перезагрузка мирового порядка возможна только в результате катаклизмов, которые изменят систему. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в ходе сессии «Архитектура мирового порядка: взгляд из России» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мое личное мнение, что серьезная перезагрузка мирового порядка — экономического, социального, политического — будет возможна только в результате неких катаклизмов. Это должен быть мощный триггер. Но условия для продвижения и установления многополярного мира — в наращивании собственной мощи каждого из государств, в наращивании объединительных условий государств», — сказал он.

Панкин объяснил, что построение нового международного многополярного порядка — это не только внешнеполитическая задача. Кто-то должен следить за порядком, подчеркнул замглавы МИД РФ. Нынешние институты сегодня уже не действуют по заложенным в них изначально правилам. По словам Панкина, они в большей с тепени придерживаются точки зрения, называемой мощным меньшинством.

В этой связи необходима реформа всех институтов. Однако этому процессу противостоят мощные силы, которые обладают капиталом и рычагами влияния.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала главный экологический вызов для России. Она подвела итоги национального проекта «Экология».