«В приоритете — вода»: Радионова назвала главный экологический вызов для России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41 0

Радионова назвала главным экологическим вызовом для РФ защиту водных ресурсов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Глава Росприроднадзора подвела итоги национального проекта «Экология».

Защита водных ресурсов — один из главных экологических вызовов для России на сегодня. Об этом в интервью 5-tv.ru на полях ПМЭФ-2024 заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

«Я всегда говорила, что водные объекты — это наше богатство, им надо уделять огромное количество внимания и времени, потому что 60 миллионов человек живет у нас вдоль Волги — крупнейшей водной артерии. И все водные объекты нуждаются в защите, для нас это большой приоритет. Я слукавлю, если скажу, что мы оставим без внимания другие объекты — конечно, нет — но водой мы будем заниматься очень активно», — подчеркнула Радионова.

Она также рассказала о результатах нацпроекта «Экология» и о том, какое влияние он оказал на экологическую ситуацию в стране.

По словам Радионовой, самый большой успех нацпроекта в том, что он трансформировался и будет развиваться дальше в проект экологического благополучия населения.

«Мы громко о себе заявили, мы достигли больших успехов. Мы впервые, наверное, за все время существования нашей страны обозначили экологические приоритеты в рамках государственных национальных документов. Президент об этом регулярно говорит, мы видим, что мы стали постоянным участников посланий президента, постоянным участником задач, которые он ставит перед страной, и мне кажется, это самый большой наш эффект», — заявила глава Росприроднадзора.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы назвала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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