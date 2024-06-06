Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Акционерный Банк «РОССИЯ» совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и группой «ЭНЭЛТ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Свои подписи поставили заместителем председателя правления банка Александр Шаленков, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций корпорации Кирилл Каменев и гендиректор «ЭНЭЛТ» Алексей Кремер.
Соглашение предусматривает участие банка в инвестиционном проекте «ЭНЭЛТ» по модернизации дизельной генерации посредством внедрения автономных гибридных энергетических комплексов в Якутии как в самом холодном регионе России. В проект будет вложено десять миллиардов рублей, а его координацию осуществит корпорация развития ДВ и Арктики.
Александр Шаленков отметил важность стратегического развития арктической зоны, однако для этого требуются современные источники энергии.
Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
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