VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге

Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin
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Новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге планирует построить VK. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов и генеральный директор VK Владимир Кириенко.
На официальном сайте холдинга говорится, что дата-центр станет в Санкт-Петербурге базой для развития высокотехнологичного кластера.
«Город также остается в числе лидеров по показателю аккредитованных IТ-компаний — их более трех тысяч. Развитие инфраструктуры центров обработки данных упрочит позиции нашего города как одного из лидеров цифровизации в России», — сообщил Александр Беглов.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
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