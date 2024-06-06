VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ.

VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Тема:
ПМЭФ 2024

Новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге планирует построить VK. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

На официальном сайте холдинга говорится, что дата-центр станет в Санкт-Петербурге базой для развития высокотехнологичного кластера.

«Город также остается в числе лидеров по показателю аккредитованных IТ-компаний — их более трех тысяч. Развитие инфраструктуры центров обработки данных упрочит позиции нашего города как одного из лидеров цифровизации в России», — сообщил Александр Беглов.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии.

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