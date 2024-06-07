Мощный удар из гаубицы «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 115 0

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Лисицын; Миноборны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска успешно громят противника в зоне проведения спецоперации на Украине.

Гаубица «Мста-Б» — оружие страшное и эффективное. Это доказали наши артиллеристы, успешно обстреляв район базирования подразделений ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с закрытой позиции благодаря корректировке БПЛА. Противник был поражен осколочно-фугасными снарядами. Завершив обстрел расчет гаубицы укрылся в блиндаже, надежно замаскировав орудие.

«Танки поражали мы, окопы... с личным составом, боевые машины пехоты... Работы очень много, продвигаемся всё вперед и вперед. Стараемся не показываться, а хорошо маскироваться — это нам и спасает жизнь», — пояснили артиллеристы.

В число задач нашей артиллерии из группировки войск «Центр», помимо прочего, входит и контрбатарейная борьба.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
7 июн
Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ
7 июн
Ми-35 громят «опорники» ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
7 июн
Удерживают в подвале? Стало известно о жестоком обращении ВСУ с непригодными боевиками
7 июн
Мексика отказалась ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии
7 июн
«Попугать и обнадежить»: зачем Макрон пообещал Украине истребители Mirage 2000-5
6 июн
Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли
6 июн
Макрон: Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
Пушилин: освобождение Авдеевки позволило остановить оголтелые обстрелы Донецка
6 июн
Армия РФ поразила склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

8:39
Острая боль и мышечный спазм: что делать, если «прострелило» спину на даче
8:24
Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ
8:14
«Без карт и мобильных телефонов»: глава НСПК о будущем бесконтактной оплаты
8:02
Страшное ДТП с вахтовиками в Забайкалье: число пострадавших превысило 20 человек
7:54
У водителей-иностранцев могут начать изымать авто без ОСАГО
7:42
Целлюлит — не приговор: как избавиться от «апельсиновой корки» раз и навсегда

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака