Привлекает многих: Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкого канала

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 31 0

Министр Чекунков: Азия ищет сотрудничества с Дальним Востоком и Арктикой

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

На ПМЭФ рассказали о сотрудничестве Дальнего Востока с соседними странами

Сотрудничеством с Арктикой и Дальним Востоком интересуются различные страны Азии, в том числе Индия и Китай. Об этом в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр по развитию данных регионов Алексей Чекунков.

Он отметил, что на данный момент Арктика и Дальний Восток являются двигателями мировой экономики, многие перспективные события экономической жизни происходят именно там.

«Интерес к сотрудничеству на Дальнем Востоке и Арктике проявляют крупнейшие государства мира, это и Китайская Народная Республика, Индия и в целом страны Азии», — сказал Чекунков.

Спикер также отметил, что на форуме обсуждалось развитие Северного морского пути, соединяющего Европу с Азией. По его словам, этот проект привлекает внимание четырех миллиардов человек в Азии, что делает его крайне важным для лидеров бизнеса и властей этих государств.

«Понимают, что ходить через Суэцкий канал становится рискованно, ходить через всю Африку становится просто долго. Пусть через Северный морской путь на 40% короче, чем через Суэцкий канал. Понимают, что у нас находятся запасы природных ресурсов, которые нужны для всей мировой экономики», — добавил министр.

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