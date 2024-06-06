Товарооборот России с СНГ вырос на 6,8% в 2024 году

Увеличение товарооборота России со странами СНГ в первом квартале 2024 года составило 6,8%. Об этом сообщил заместитель главы Минэкономразвития страны Дмитрий Вольвач «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Вольвач напомнил, что в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился на 5,8%, достигнув 8,8 триллиона рублей. В 2024 году цифры стали еще выше.

«Увеличение товарооборота в первом квартале 2024 года составило 6,8%, достигло 2,3 триллиона рублей, российский экспорт вырос на почти 18%, выросли физические объемы импорта на 7%», — поделился Вольвач.

Он также рассказал, что основными партнерами России являются Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Вольвач выделил последних как «уверенно наращивающих обороты».

Заместитель главы Минэкономразвития России резюмировал, что Россия хорошо работает не только с импортом, но и с экспортом.

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