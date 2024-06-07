На месте «Крокуса» могут построить памятный сквер

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Воробьев: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер

На месте «Крокуса» могут построить памятный сквер

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Произошедший весной в концертном зале теракт унес жизни 144 человек.

Памятный сквер могут построить на месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Глава Подмосковья рассказал, что из возможных вариантов обсуждали реконструкцию концертного зала, но общественность и власти надеются на то, что на месте здания получится возвести памятный сквер. Есть одно «но» — «Крокус» является частной собственностью.

«Общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», — заявил Воробьев агентству РИА Новости.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе».

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