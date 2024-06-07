РФПИ и фонд «Талант и успех» займутся привлечением инвестиций в проекты «Сириуса»

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Партнерство заключено на ПМЭФ-2024.

РФПИ и фонд «Талант и успех» займутся привлечением инвестиций в проекты «Сириуса»

Фото: © РИА Новости

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Тема:
ПМЭФ 2024

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Образовательный фонд «Талант и успех» объявили о партнерстве. Документ о сотрудничестве был заключен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его подписали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Партнерство РФПИ и образовательного фонда направлено на развитие и привлечение инвестиций в компании, которые реализуют проекты выпускников, студентов и сотрудников Научно-технологического университета «Сириус», а также резидентов ИНТЦ «Сириус».

«Федеральная территория „Сириус“ — уникальная площадка с междисциплинарными образовательными и исследовательскими платформами, которые создают основу для разработки передовых востребованных технологий и продуктов в области искусственного интеллекта, больших данных, медицины и фармацевтики», — сказал Дмитриев на ПМЭФ-2024.

РФПИ во всех этих секторах имеет успешный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов с участием партнеров из других стран. Он будет применяться и в сотрудничестве с «Талантом и успехом» для развития технологического предпринимательства и наукоемких производств в России, ускоренного вывода на рынок инноваций и поддержки молодежи, подчеркнул Дмитриев.

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Шмелева, в свою очередь, подчеркнула, что уже создано множество мер поддержки резидентов в рамках ИНТЦ «Сириус». Соглашение о партнерстве с РФПИ дополнит их возможностью привлечения инвестиций в перспективные проекты.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия зарабатывает на инвестициях. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, дивиденды от вкладов государства в проекты фонда были приумножены более чем в пять раз.

Тема:
ПМЭФ 2024
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