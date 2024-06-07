Путин поручил увеличить несырьевой экспорт на 2/3 к 2030 году

Российский лидер выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Российский президент Владимир Путин поручил увеличить экспорт несырьевых товаров на 2/3 к 2030 году. Об этом лидер РФ сообщил в ходе выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Он также упомянул, что Российская Федерация сейчас перестраивает структуру экспорта и импорта. К примеру, государство усилило экономическое сотрудничество со странами Азии — за три года на 60%, а с Африкой за то же время — на 69%, с Латинской Америкой увеличение составило 42%.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
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