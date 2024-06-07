Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Средства предназначены якобы для восстановления разрушенных электросетей Незалежной.

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

США выделят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«Сегодня я подпишу дополнительный пакет в размере 225 миллионов долларов, который поможет вам восстановить электрическую сеть», — сказал Байден.

При этом он напомнил о шести ранее выделенных Украине пакетах американской помощи. Также американский лидер принес извинения Зеленскому за задержку помощи. В этом, по словам Байдена, виноваты конгрессмены от Консервативной партии, которые долго блокировали пакет.

В то же время, как сообщает Politico, Байден не поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину западных инструкторов. Оказалось, что американский президент опасается «потенциальных последствий» отправки войск НАТО в то место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Вашингтон ранее разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

При этом Белый дом не одобрил применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американских СМИ появилась информация об ухудшении состояния Джо Байдена.

Тема:
Спецоперация
7 июн
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
7 июн
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
7 июн
Российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР
7 июн
Три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ
7 июн
«Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР
7 июн
Байден резко ответил Макрону на предложение отправить инструкторов на Украину
7 июн
Польша подняла истребители из-за якобы действий российской авиации
7 июн
«Группировка наращивается»: Богомаз о защищенности границы Брянской области
7 июн
«Будет восстановлен»: Сальдо назвал сроки наполнения Каховского водохранилища
7 июн
Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

17:48
Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России
17:47
Российская Федерация не будет со всеми «воевать», заявил Путин
17:47
На ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета
17:44
Россия добьется победы на Украине — Путин
17:44
«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь
17:43
Банк «РОССИЯ» обсудил сферы развития сотрудничества с Тульской областью

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака