Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

Средства предназначены якобы для восстановления разрушенных электросетей Незалежной.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbo
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США выделят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.
«Сегодня я подпишу дополнительный пакет в размере 225 миллионов долларов, который поможет вам восстановить электрическую сеть», — сказал Байден.
При этом он напомнил о шести ранее выделенных Украине пакетах американской помощи. Также американский лидер принес извинения Зеленскому за задержку помощи. В этом, по словам Байдена, виноваты конгрессмены от Консервативной партии, которые долго блокировали пакет.
В то же время, как сообщает Politico, Байден не поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину западных инструкторов. Оказалось, что американский президент опасается «потенциальных последствий» отправки войск НАТО в то место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
Вашингтон ранее разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
При этом Белый дом не одобрил применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американских СМИ появилась информация об ухудшении состояния Джо Байдена.
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