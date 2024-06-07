В России продлят срок госфинансирования по программе долгосрочных сбережений

Срок государственного софинансирования долгосрочных сбережений россиян будет продлен с трех до десяти лет. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о специальной программе господдержки долгосрочных накоплений россиян, которая была запущена с начала этого года. В рамках программы вклады граждан не только застрахованы, но и растут, в том числе, за счет пополнения счетов со стороны государства. Также с них можно получить налоговый вычет.

Однако пока, как отметил Путин, целевые показатели все еще не достигнуты.

«Предлагаю ее донастроить, а именно — увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить ее как минимум до десяти лет», — сказал российский лидер.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

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