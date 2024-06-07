Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин выразил отдельную благодарность бизнесу за поддержку участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

В дополнение Путин подчеркнул, что Россия досрочно достигла своих целей по росту количества занятых в сферах среднего и малого предпринимательства (МСП).

«Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям», — сообщил президент.

Он также отметил, что огромного уважения заслуживает искреннее понимание патриотизма и ответственности, а также, что это очень ценно. 

Тема:
Спецоперация
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