Путин: к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 54 0

Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Путин: к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

В России с 2025 года установят соотношение минимального размера оплаты труда со средней зарплатой по экономике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что в следующем году МРОТ будет составлять 48% средней зарплаты по экономике и продолжит свой рост. То есть, к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета.

Тема:
ПМЭФ 2024
7 июн
Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России
7 июн
На ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета
7 июн
Россия добьется победы на Украине — Путин
7 июн
Банк «РОССИЯ» обсудил сферы развития сотрудничества с Тульской областью
7 июн
«В 90-е годы уничтожили потенциал»: Путин призвал оборонку делать и гражданскую продукцию
7 июн
Президент Зимбабве Мнангагва назвал Владимира Путина братом
7 июн
Путин отреагировал на предложение создать в России «третью столицу»
7 июн
«В чем наше преступление?» — президент Зимбабве на ПМЭФ возмутился санкциями
7 июн
В США обеспокоились установлением новых связей РФ с незападными странами на ПМЭФ
7 июн
«Россети» и Сбер договорились о совместной работе в области AI-решений
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

17:48
Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России
17:47
Российская Федерация не будет со всеми «воевать», заявил Путин
17:47
На ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета
17:44
Россия добьется победы на Украине — Путин
17:44
«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь
17:43
Банк «РОССИЯ» обсудил сферы развития сотрудничества с Тульской областью

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака