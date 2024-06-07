Путин: к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Фото: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru
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В России с 2025 года установят соотношение минимального размера оплаты труда со средней зарплатой по экономике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Глава государства отметил, что в следующем году МРОТ будет составлять 48% средней зарплаты по экономике и продолжит свой рост. То есть, к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета.
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