«В чем наше преступление?» — президент Зимбабве на ПМЭФ возмутился санкциями

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 57 0

Президент Зимбабве: страна находится под санкциями из-за желания вернуть свое

«В чем наше преступление?» — президент Зимбабве на ПМЭФ возмутился санкциями

Фото: © РИА Новости / Иван Секретарев

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Тема:
ПМЭФ 2024

Об этом заявил глава республики Эммерсон Мнангагва на ПМЭФ-2024.

«Преступления» Зимбабве, из-за которых страна много лет находится под западными санкциями, заключаются в желании вернуть собственные земли. Об этом заявил глава республики Эммерсон Мнангагва на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что давление некоторых стран оказывает неблагоприятное влияние на экономику Зимбабве и, по сути, тормозит ее развитие.

Мнангагва также добавил, что в мире необходимо возникновение центров экономического развития и перераспределение власти между государствами.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности.

Тема:
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