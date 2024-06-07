Путин: Россия будет прирастать Арктикой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Путин: Россия будет прирастать Арктикой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Россия будет прирастать Арктикой. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер отметил, что именно в этой зоне находится большое количество полезных ископаемых.

«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — сказал Путин.

Речь идет о минеральных ресурсах, которыми богат регион. При этом глава государства отметил, что освоение Арктики представляет из себя непростой и дорогостоящий процесс в плане разработки, однако это не отменяет большие перспективы РФ в данной сфере.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин пообещал создать комфортные и доступные условия туризма в России.

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